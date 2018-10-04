В Ингушетии при столкновении легковушки и грузовика пострадал мужчина и его трое детей

В Ингушетии 3 октября произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика

ДТП произошло в 18:15 на трассе «Кавказ» в районе Сунжи. Там столкнулись атомобили ВАЗ-21112 и ЗИЛ-131. Пострадавших доставили в Сунженскую центральную районную больницу. В ликвидации последствий аварии были задействованы три человека и одна машина, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.

«В Сунженскую районную больницу поступило четверо пострадавших. Это мужчина и трое его детей. Мужчина получил черепно-мозговую травму, его осмотрел нейрохирург», — цитирует ТАСС заведующего травматологическим отделением Сунженской ЦРБ Руслана Вышегурова.

Он добавил, что двое детей находятся в тяжелом состоянии. Их отвезли в Детскую республиканскую клиническую больницу. Третьего ребенка также направят туда для наблюдения профильных врачей.