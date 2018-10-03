В Сочи пенсионер погиб во время пожара в своем доме

В Хостинском районе Сочи проводят проверку по факту смерти 64-летнего мужчины 3 октября в результате пожара

По данным следствия, утром жители садоводческого товарищества «Южное» заметили возгорание деревянной постройки по соседству и позвонили пожарным. Когда спасатели потушили огонь, они нашли тело 64-летнего мужчины.

По предварительным данным, очагом возгорания стала газовая печь, к которой был проведен газовый баллон.

Точная причина пожара устанавливается. Проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.