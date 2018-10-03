В Ростове мужчина и женщина погибли при пожаре в трехэтажке

В Ростове-на-Дону ночью 2 октября произошел пожар в трехэтажном жилом доме, жертвами которого стали два человека

В 23:56 спасатели получили сообщение о пожаре в доме на улице Летописной, 41. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже трехэтажки.

К 00:36 огонь на площади 15 кв. метров был потушен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ТАСС, при пожаре погибли два человека — мужчина и женщина.