В Ростове мужчина и женщина погибли при пожаре в трехэтажке

Ростовская область

Распечатать

В Ростове-на-Дону ночью 2 октября произошел пожар в трехэтажном жилом доме, жертвами которого стали два человека

В 23:56 спасатели получили сообщение о пожаре в доме на улице Летописной, 41. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже трехэтажки.

К 00:36 огонь на площади 15 кв. метров был потушен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ТАСС, при пожаре погибли два человека — мужчина и женщина.

МЧС Пожары Ростов-на-Дону смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростове мужчина и женщина погибли при пожаре в трехэтажке
Бывшего главу Крымского района Разумеева досрочно выпустили из колонии
В Туапсе пенсионерка пыталась пролезть под поездом и погибла
Правительство РФ планирует отказаться от доллара
В Москве на Арбате открылась фотовыставка, посвященная Адыгее
В Майкопе открылся Международный фестиваль адыгской культуры

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале