В Ростове мужчина и женщина погибли при пожаре в трехэтажке
Ростовская область Маша Томилина
В Ростове-на-Дону ночью 2 октября произошел пожар в трехэтажном жилом доме, жертвами которого стали два человека
В 23:56 спасатели получили сообщение о пожаре в доме на улице Летописной, 41. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже трехэтажки.
К 00:36 огонь на площади 15 кв. метров был потушен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
По данным ТАСС, при пожаре погибли два человека — мужчина и женщина.
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