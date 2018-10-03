В Дагестане при взрыве в спортзале пострадали пять подростков
В Левашинском районе Дагестана 2 октября в спортивном зале произошел взрыв
ЧП случилось в селе Эбдалая. Сообщение спасателям поступило в 20:36. Им рассказали, что горит отдельно стоящее здание спортзала. Пожарные выехали на место и установили, что произошло возгорание газовоздушной смеси неизвестного происхождения.
В результате пострадали пять человек от 14 до 18 лет. Их доставили в ожоговый центр Махачкалы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
В пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан уточнили, что взрыв произошел в тренерской комнате. По факту происшествия начали доследственную проверку.
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