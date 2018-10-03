В Дагестане при взрыве в спортзале пострадали пять подростков

Дагестан

Распечатать

В Левашинском районе Дагестана 2 октября в спортивном зале произошел взрыв

ЧП случилось в селе Эбдалая. Сообщение спасателям поступило в 20:36. Им рассказали, что горит отдельно стоящее здание спортзала. Пожарные выехали на место и установили, что произошло возгорание газовоздушной смеси неизвестного происхождения.

В результате пострадали пять человек от 14 до 18 лет. Их доставили в ожоговый центр Махачкалы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

В пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан уточнили, что взрыв произошел в тренерской комнате. По факту происшествия начали доследственную проверку.

МЧС Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростове мужчина и женщина погибли при пожаре в трехэтажке
Бывшего главу Крымского района Разумеева досрочно выпустили из колонии
В Туапсе пенсионерка пыталась пролезть под поездом и погибла
Правительство РФ планирует отказаться от доллара
В Москве на Арбате открылась фотовыставка, посвященная Адыгее
В Майкопе открылся Международный фестиваль адыгской культуры

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале