В Дагестане при взрыве в спортзале пострадали пять подростков

В Левашинском районе Дагестана 2 октября в спортивном зале произошел взрыв

ЧП случилось в селе Эбдалая. Сообщение спасателям поступило в 20:36. Им рассказали, что горит отдельно стоящее здание спортзала. Пожарные выехали на место и установили, что произошло возгорание газовоздушной смеси неизвестного происхождения.

В результате пострадали пять человек от 14 до 18 лет. Их доставили в ожоговый центр Махачкалы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

В пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан уточнили, что взрыв произошел в тренерской комнате. По факту происшествия начали доследственную проверку.