В Сочи пройдет международный полумарафон на спортивных колясках

На гоночной трассе «Сочи Автодрома» в Олимпийском парке 9 октября состоится IV Международный полумарафон на спортивных колясках «Рецепт-Спорт»

В гонке примут участие спортсмены-паралимпийцы, воспитанники заслуженного тренера России Ирины Громовой, участники из Франции, Венесуэлы, Зимбабве, Казахстана, Армении, а также молодые спортсмены из регионов России, рассказали в пресс-службе «Сочи Автодрома».