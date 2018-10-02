В Сочи пройдет международный полумарафон на спортивных колясках

Краснодарский край

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На гоночной трассе «Сочи Автодрома» в Олимпийском парке 9 октября состоится IV Международный полумарафон на спортивных колясках «Рецепт-Спорт»

В гонке примут участие спортсмены-паралимпийцы, воспитанники заслуженного тренера России Ирины Громовой, участники из Франции, Венесуэлы, Зимбабве, Казахстана, Армении, а также молодые спортсмены из регионов России, рассказали в пресс-службе «Сочи Автодрома».

Смотрите фоторепортаж:

Полумарафон стартует 9 октября в 12:00. Вход свободный.

Как сообщали Юга.ру, впервые гонка на спортивных колясках прошла на «Сочи Автодроме» в 2015 году.

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