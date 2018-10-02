В Ростове ищут мужчину, пропавшего три недели назад

В Ростове-на-Дону полиция разыскивает 38-летнего мужчину, который пропал без вести больше трех недель назад

Сотрудники УМВД по Ворошиловскому району Ростова устанавливают местонахождение Евгения Конкина, который ушел из дома 10 сентября и до сих пор не вернулся.

Приметы мужчины: на вид 36-38 лет, рост 178-180 см, плотное телосложение, стрижка налысо. В день исчезновения был одет в красную майку и светло-синие брюки.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Евгения Конкина, просят сообщить в полицию по телефонам 8 (863) 249-43-20 или 02, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.