В Ростове ищут мужчину, пропавшего три недели назад

Ростовская область

Распечатать

В Ростове-на-Дону полиция разыскивает 38-летнего мужчину, который пропал без вести больше трех недель назад

Сотрудники УМВД по Ворошиловскому району Ростова устанавливают местонахождение Евгения Конкина, который ушел из дома 10 сентября и до сих пор не вернулся.

Приметы мужчины: на вид 36-38 лет, рост 178-180 см, плотное телосложение, стрижка налысо. В день исчезновения был одет в красную майку и светло-синие брюки.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Евгения Конкина, просят сообщить в полицию по телефонам 8 (863) 249-43-20 или 02, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Полиция Пропавшие без вести Розыск людей Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Ставрополье женщина заказала убийство соседей, которые сверлили стену
В Сочи пройдет международный полумарафон на спортивных колясках
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
В краснодарской школе неизвестный распылил газовый баллончик. Из здания эвакуировали 800 человек
Отцу Нурмагомедова отказали в американской визе
В Дагестане из-за режима КТО перекрыли перевал

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале