В Ростове ищут мужчину, пропавшего три недели назад
Ростовская область Маша Томилина
В Ростове-на-Дону полиция разыскивает 38-летнего мужчину, который пропал без вести больше трех недель назад
Сотрудники УМВД по Ворошиловскому району Ростова устанавливают местонахождение Евгения Конкина, который ушел из дома 10 сентября и до сих пор не вернулся.
Приметы мужчины: на вид 36-38 лет, рост 178-180 см, плотное телосложение, стрижка налысо. В день исчезновения был одет в красную майку и светло-синие брюки.
Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Евгения Конкина, просят сообщить в полицию по телефонам 8 (863) 249-43-20 или 02, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
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