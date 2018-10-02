В Адыгее в ДТП погибли три человека и один пострадал

В Адыгее ночью 1 октября опрокинулась иномарка, в результате ДТП погибли три человека

Авария произошла около 22:30 на участке дороги, проходящей возле станицы Кужорской Майкопского района.

По предварительным данным, автомобиль Opel Zafira съехал с проезжей части и перевернулся.

В результате аварии погибли три человека и один пострадал, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

На месте работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности погибших.