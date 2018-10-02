В Адыгее в ДТП погибли три человека и один пострадал
Адыгея Маша Томилина
В Адыгее ночью 1 октября опрокинулась иномарка, в результате ДТП погибли три человека
Авария произошла около 22:30 на участке дороги, проходящей возле станицы Кужорской Майкопского района.
По предварительным данным, автомобиль Opel Zafira съехал с проезжей части и перевернулся.
В результате аварии погибли три человека и один пострадал, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.
На месте работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности погибших.
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