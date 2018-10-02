Кубанский байкер представит в Адыгее частную коллекцию оружия и доспехов народов Кавказа

В Северокавказском филиале Государственного музея Востока в Майкопе 2 октября откроется выставка «Оружие народов Кавказа XVIІ–XІX веков»

В экспозицию вошли экспонаты из уникальной коллекции подполковника МВД, кубанского байкера Николая Твердохлебова, который за 20 лет стал самым известным собирателем кавказского оружия, сообщили организаторы выставки.

Специалисты считают коллекцию Твердохлебова одним из самых полных частных собраний холодного и огнестрельного оружия на Северном Кавказе. В Майкоп коллекционер привез свыше 200 образцов доспехов народов Кавказа и художественно украшенного оружия — холодного, метательного, огнестрельного.

Особый раздел выставки посвящен оружию черкесских мастеров. Среди них винтовки типа «ереджибок» и «машук», ранние кремниевые пистолеты и пистолеты с передаточными капсюльным замком, ритуальный кинжал, считающийся самым большим в мире, принадлежавший Российскому императору Александру III, клинки — дамаск, гурда, «трансильванский узел» и другие.

«В горах оружие было не просто частью экипировки, оно практически стало предметом культа. Корни такого отношения к оружию кроются в специфике истории этого региона. Все мужское население считало себя воинами и даже в мирное время не расставалось с оружием, ставшим частью национального костюма», — рассказали в музее Востока.

Посетители смогут ознакомиться с военными артефактами и прослушать лекцию Николая Твердохлебова о кавказском оружии, его истории и применении. Выставка будет открыта со 2 по 15 октября.