Кубань и республики Северного Кавказа оказались самыми здоровыми регионами России

Эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни, лидерами в котором стали республики СКФО и Краснодарский край

В основе рейтинга — восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда. Он рассчитывался по данным Росстата, Генпрокуратуры и Минспорта РФ.

Первое место по количеству приверженцев здорового образа жизни занимает Дагестан, который за год сместил с первого места Чечню. Она в этом году заняла вторую позицию. Далее идет Кабардино-Балкария, на четвертом месте — Краснодарский край. Замыкает пятерку лидеров Ингушетия. Также в топ-10 вошли Северная Осетия, Пензенская, Рязанская, Тамбовская область и Карачаево-Черкесия.

Последние места в рейтинге занимают Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Амурская область.

Авторы исследования отмечают, что здоровый образ жизни приобретает все большую популярность среди россиян. Занятия спортом и отказ от вредных привычек становятся нормой жизни большего количества людей. К примеру, за 2017 год доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, составила 36,8%, что на 2,6 процентных пункта выше, чем годом ранее. Всего в регулярные занятия спортом вовлечены около 50 млн человек. Лидером по доле населения, занимающегося спортом, является Краснодарский край, где показатель составляет 47,9%.