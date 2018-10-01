На Кубани трое мужчин сфабриковали аварию, чтобы получить деньги по страховке

Краснодарский край

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В Мостовском районе троих мужчин будут судить за мошенничество

По версии следствия, двое местных жителей и один приезжий из Лабинского района возрастом от 25 до 30 лет решили получить страховую выплату за ДТП. Они купили поврежденный автомобиль и на безлюдном участке дороги между поселком Мостовским и поселком Псебай врезались в автобусную остановку. После этого мужчины позвонили в полицию и сообщили об аварии.

Сотрудники ГИБДД осмотрели место происшествия и установили, что повреждения машины не характерны для такого столкновения. Автотехническая экспертиза также это подтвердила.

Против мужчин возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Автомобили Мостовский район Мошенничество Полиция
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