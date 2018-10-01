В Краснодаре сдали литер ЖК «Славянка»

В Краснодаре 30 сентября состоялось торжественное мероприятие, посвященное сдаче в эксплуатацию литера 6 в жилом комплексе «Славянка» на улице Заполярной

Группа компаний «Метрикс development» устроила праздник для новоселов: всех посетителей ждали традиционные кубанские угощения и аниматоры, рассказали в пресс-службе компании.

«Это первый дом, который сдается в ЖК "Славянка". Поздравляю новоселов и коллектив нашей компании. Благодарим вас за доверие в выборе компании и желаем счастья и уюта в новых квартирах», — сказал на открытии управляющий партнер компании «Метрикс development» Михаил Овчинников.

Он добавил, что в активе группы компаний «Метрикс development» более 250 тыс. сданных кв. метров жилья, в строительстве находятся более 450 тыс. кв. метров.