Футболисты «Ростова» обыграли «Спартак» в матче премьер-лиги
ФК «Ростов» переиграл московский «Спартак» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги
Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:1. Единственный гол встречи на 67-й минуте забил полузащитник гостей Александр Зуев.
«Ростов», набрав 18 очков, располагается на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» на пятой строчке.
В следующем туре желто-синие 6 октября дома примут «Оренбург».
Ранее в 9-м туре РПЛ «Краснодар» разгромил на своем поле московское «Динамо» — 3:0.
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