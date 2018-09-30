Водитель мотоцикла погиб в ДТП в центре Сочи

Краснодарский край

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В Центральном районе Сочи произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля, в котором погиб человек, еще один пострадал

Авария произошла около полуночи 30 сентября на ул. Горького.

«По предварительным данным, 56-летний водитель Hyundai Solaris при повороте налево на разрешающий сигнал светофора допустил столкновение с мотоциклом Yamaha, который двигался прямо, по своей полосе», — сообщил в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте. 57-летняя пассажир иномарки с травмами была госпитализирована в горбольницу №4.

ДТП Сочи
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