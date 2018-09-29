Сергей Сироткин занял 18-е место в квалификации Гран-при России «Формулы-1»

Российский пилот будет стартовать с предпоследней линии стартового поля

Сергей показал 18-е время в рамках квалификационных заездов на «Сочи Автодроме». Ни для кого не секрет, что болиды Williams в нынешнем сезоне похвастать балансом скорости и прижимной силы не могут.

Очередным подтверждением этого стала и сочинская трасса, конфигурация которой предполагает наличие высокой скорости на первом секторе и хорошую прижимную силу на остальных. Тем не менее, Сергею удалось опередить своего напарника по команде Лэнса Стролла, который уйдет в гонку с последнего места, если не учитывать возможные штрафы и потери позиций иных гонщиков из пилотона. Также стоит отметить низкий темп болидов McLaren. Фернандо Алонсо занял в квалификации лишь 17-е место, а его напарник, Стоффель Вандорн, стал 19-ым.

Старт гонки Гран-при России «Формулы-1» в Сочи намечен на воскресенье 30 сентября в 14:00 по московскому времени.