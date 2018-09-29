В Кабардино-Балкарии два человека погибли при столкновении автомобилей
Кабардино-Балкария Маша Волобуева
В Зольском районе Кабардино-Балкарии 29 сентября произошла аварию с двумя погибшими
ДТП случилось на трассе «Кавказ» в 6:20. По предварительным данным, около села Малка столкнулись Opel и Lada Kalina. Водитель отечественного автомобиля и его 61-летняя пассажирка погибли на месте. Пострадали еще один пассажир Lada Kalina, водитель и две пассажирки иномарки.
Угрозы для жизни пострадавших нет, сообщает «Интерфакс».
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