В Грозном двухлетний мальчик выжил после падения с пятого этажа

В Грозном ребенок выжил после падения с высоты

По данным прокуратуры, мальчик в возрасте 1 год и 9 месяцев остался без присмотра родителей в квартире на пятом этаже. Мать ребенка открыла окно, чтобы проветрить комнату, и занималась домашними делами. Мальчик выпал из окна, с многочисленными травмами его госпитализировали.

После стационарного лечения ребенка вернули родителям, состояние его здоровья удовлетворительное. После проверки уголовное дело возбуждать не стали. Мать ребенка привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), сообщает пресс-служба прокуратуры Чечни.