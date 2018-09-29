В Грозном двухлетний мальчик выжил после падения с пятого этажа

Чечня

Распечатать

В Грозном ребенок выжил после падения с высоты

По данным прокуратуры, мальчик в возрасте 1 год и 9 месяцев остался без присмотра родителей в квартире на пятом этаже. Мать ребенка открыла окно, чтобы проветрить комнату, и занималась домашними делами. Мальчик выпал из окна, с многочисленными травмами его госпитализировали.

После стационарного лечения ребенка вернули родителям, состояние его здоровья удовлетворительное. После проверки уголовное дело возбуждать не стали. Мать ребенка привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), сообщает пресс-служба прокуратуры Чечни.

Дети
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Сергей Сироткин занял 18-е место в квалификации Гран-при России «Формулы-1»
В Сочи из-за камня на железнодорожных путях опоздал электропоезд
Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по волейболу в 2022 году
В Кабардино-Балкарии два человека погибли при столкновении автомобилей
Чемпионат Адыгеи по рафтингу пройдет по новым правилам
В Грозном двухлетний мальчик выжил после падения с пятого этажа

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале