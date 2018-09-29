В Ингушетии во время военных учений рядом с селом упал боеприпас

Во время учений в Северной Осетии 28 сентября при стрельбе боеприпас отклонился от траектории и упал на территории Ингушетии

Стрельбы проходили на полигоне «Тарское». Боеприпас упал, но не подорвался, в километре от села Джейрах. Никто не пострадал. В пресс-службе Южного военного округа рассказали, что снаряд не был в боевом режиме и не был опасен для населения. Боеприпас утилизировали саперы. Комиссия ЮВО выясняет причины инцидента.

Замглавы Джейрахского района Джамали Евкуров рассказал, что снаряд упал у здания РОВД. Эвакуированные жители вернулись в дома. По словам Евкурова, прилетели две ракеты и одна из них разорвалась.

«Эвакуировали где-то 300 человек, снаряды подорвали, никто не пострадал. На месте работали правоохранительные органы, МЧС, администрация района, представители силовых структур, саперы», — сказал он.

По словам Евкурова, дорога, ведущая в Джейрахский район, открыта, обстановка в районе спокойная, сообщает «Это Кавказ».