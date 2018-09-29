В Дагестане главу села будут судить по делу о перестрелке с двумя погибшими

Дагестан

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В Дагестане главу села Азадоглы будут судить по делу о перестрелке в Магарамкентском районе республики

По версии следствия, 23 ноября 2017 года на окраине села Азадоглы между двумя группами произошла стрельба. Два человека были убиты, еще два получили ранения. Уголовное дело возбудили в отношении главы села и его несовершеннолетнего сына — их обвинили в убийстве, покушении на убийство, незаконном приобретении и ношении оружия, умышленном причинении оружия и боеприпасов к нему.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает РИА «Новости».  

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