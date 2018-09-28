В Крыловском районе подросток получил 90% ожогов тела при попытке залезть на поезд

Следователи проводят проверку по факту травмирования током 13-летнего подростка около станции Крыловская в Краснодарском крае

Инцидент произошел около 16 часов 28 сентября у станции, расположенной в черте станицы Октябрьской Крыловского района.

«По версии следствия, при подъеме на полувагон поезда с углем мальчика ударило током высокого напряжения. Пострадавшего незамедлительно доставили в Крыловскую центральную больницу с 90% ожогов тела», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

На месте происшествия следователи проводят проверочные мероприятия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.