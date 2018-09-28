В станице Полтавской поезд насмерть сбил мужчину, который шел по путям

В станице Полтавской Красноармейского района 28 сентября грузовой поезд насмерть сбил мужчину

По предварительным данным, авария произошла около 13:00. Мужчина шел по железнодорожным путям. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пешеход погиб на месте от полученных травм.

Полицейские устанавливают личность и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе УТ МВД по ЮФО.