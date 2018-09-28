В Краснодаре из-за ремонта водопровода на улице Седина ограничили движение машин

Краснодарский край

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В Краснодаре 28 сентября на улице Седина от Пашковской до Длинной ограничили движение транспорта

Такие меры приняли в связи с ремонтом водопровода. Главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин сообщил, что чугунная водопроводная труба диаметром 300 мм оказалась повреждена утром 28 сентября.

На месте работает бригада специалистов и несколько машин. Работы удается проводить без отключения жителей от водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Очевидцы рассказали порталу Юга.ру, что в середине дня на улице Пашковской образовалась пробка длиной около одного квартала.

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