В Туапсинском районе мотоциклист без прав врезался в легковушку

Краснодарский край

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В Туапсинском районе 27 сентября мотоцикл столкнулся с автомобилем

Авария произошла около 22:00 на трассе Джубга — Сочи. По предварительным данным, 33-летний мужчина без прав на мотоцикле Kawasaki выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21043.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла и 61-летняя пассажирка машины. Обстоятельства устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Аварии ДТП Туапсинский район
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