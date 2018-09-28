В Туапсинском районе мотоциклист без прав врезался в легковушку
Краснодарский край Валерия Дульская
В Туапсинском районе 27 сентября мотоцикл столкнулся с автомобилем
Авария произошла около 22:00 на трассе Джубга — Сочи. По предварительным данным, 33-летний мужчина без прав на мотоцикле Kawasaki выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21043.
В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла и 61-летняя пассажирка машины. Обстоятельства устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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