На Кубани будут судить группу, делавшую закладки из ненастоящих наркотиков

В Новороссийске направили в суд уголовное дело о разбое, мошенничестве и незаконном обороте наркотиков

По версии следствия, преступная группа делала закладки из порошка, якобы содержавшего наркотики, и размещали в интернете объявление с адресом тайника. После этого нарушители ждали наркопотребителей рядом с местом закладки. Когда те пытались достать порошок, злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, задерживали их и требовали деньги за увод от уголовной ответственности.

«Кроме того, обвиняемые занимались разными видами мошенничеств на территории Новороссийска, в том числе похитили денежные средства, под предлогом продажи автомобилей по сниженной стоимости, сообщив потерпевшему заведомо ложные сведения о нахождении автомобилей в реестре конфискованного имущества и обосновывав заниженную стоимость автомобилей их участием в торгах, проводимых госучреждением. В результате мошеннических действий потерпевшему причинен материальный ущерб, на сумму более чем 1,6 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Также полиция установила, что фигуранты причастны к нападению на заправку в Новороссийске. Они похитили из кассы более 70 тыс. рублей. В результате совершенных преступлений обвиняемые завладели денежными средствами, принадлежащими восьми потерпевшим, на общую сумму более 2,2 млн рублей.

Всех фигурантов задержали, пятеро находятся под стражей, остальные — под подпиской о невыезде.

Материалы уголовного дела по ст. 159 (Мошенничество), 162 (Разбой) и 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) направлены в суд.

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2017 года в Ялте задержали мужчину, который делал закладки с солью под видом наркотиков.