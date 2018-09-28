В Краснодаре мужчина получил порок сердца от укола ржавым гвоздем

Кубанские врачи спасли мужчину с пороком сердца, который развился от укола ржавым гвоздем

В Центр грудной хирургии Краевой клинической больницы № 1 обратился 61-летний местный житель. Он пожаловался кардиологам на давящие боли в груди, сухой кашель, лихорадку и 39°С температуру, которая держалась вторую неделю. После проведенной диагностики врачи нашли у мужчины тяжелый порок сердца.

Выяснилось, что причиной заболевания стала инфекция — ей краснодарец заразился, поранив палец ржавым гвоздем. Она поразила митральный клапан, находящийся между левым предсердием и левым желудочком сердца. Необходимо было провести срочную операцию по установке нового клапана, потому что пациент в любой момент мог умереть.

Операция длилась почти три часа и прошла успешно. Мужчина еще месяц проведет в больнице, чтобы окончательно побороть инфекцию, сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.