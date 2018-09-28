На Кубани присяжные обвинили мужчину в убийстве и разбойном нападении

Суд присяжных Краснодарского краевого суда вынес вердикт по делу об убийстве и разбойном нападении в Абинском районе

По данным краевой прокуратуры, присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении 25-летнего мужчины. Его обвинили по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде установили, что в июне 2017 года мужчина залез в чужой автомобиль ВАЗ-21043, стоявший возле двора частного дома в станице Холмской. Из бардачка он похитил 5,7 тыс. рублей.

Через несколько дней вечером он проник во двор жилого дома 78-летней женщины. Он не нашел во дворе ничего ценного, отключил электричество в доме, постучался в дверь и попросил у хозяйки стакан воды. Женщина пустила его в дом, гость на нее напал и не менее семи раз ударил молотком. Пенсионерка умерла на месте. Нарушитель похитил около 200 тыс. рублей и скрылся.

«Несмотря на активное противодействие стороны защиты, государственный обвинитель прокуратуры края доказал виновность подсудимого в совершении инкриминируемых деяний», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Присяжные посчитали, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Прения сторон по обсуждению последствий вердикта будут выслушаны 3 октября.