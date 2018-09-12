Apple представила новые Apple Watch Series 4

Apple 12 сентября на презентации в Купертино представила новую линейку умных часов

Генеральный директор Apple Тим Кук начал презентацию продукции компании с новой серии умных часов, позвав на сцену для их представления операционного директора Джеффа Уильямса.

Новые часы оснащены безрамочным дисплеем, размер которого на 30% больше, чем у прошлой модели. Также на представленных Apple Watch появились сразу несколько новых циферблатов, с ними можно следить за временем в разных городах или пользоваться сразу несколькими фитнес-функциями. Динамик часов стал на 50% громче. Кроме того, устройство оснастили новым чипом S4 — это 64-битный двухъядерный процессор, увеличивающий скорость работы часов до двух раз.

Задняя сторона Apple Watch Series 4 сделана из керамики, корпус доступен в трех цветах: серебристый, золотой и серый космос для алюминиевых часов и серебристый, золотой, черный для стальных. На новых устройствах также можно использовать старые ремешки. Новые часы, как и прежняя модель, смогут работать 18 часов без подзарядки.

В часы встроен акселерометр и гироскоп нового поколения. Теперь, если человек упадет, устройство сможет это определить. После этого оно предложит позвонить в скорую. При отсутствии движений в течение минуты, часы сами отправят геолокацию спасателям.

Кроме того, часы нового поколения теперь могут считывать электрокардиограмму владельца. Это первое устройство, с помощью которого человек самостоятельно может измерить ЭКГ и сохранить данные в разделе «Здоровье».

Продажи часов начнутся 21 сентября, однако дату старта продаж в России во время презентации не назвали. Цены будут начинаться от 399 долларов (примерно 27,5 тыс. рублей). Apple Watch Series 4 Cellular со встроенным модулем сотовой связи — от 499 долларов (около 34,4 тыс. рублей). Цены на предыдущее поколение часов снизятся до 279 долларов (примерно 19 тыс. рублей)