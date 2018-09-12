Apple представила новые Apple Watch Series 4
Apple 12 сентября на презентации в Купертино представила новую линейку умных часов
Генеральный директор Apple Тим Кук начал презентацию продукции компании с новой серии умных часов, позвав на сцену для их представления операционного директора Джеффа Уильямса.
Новые часы оснащены безрамочным дисплеем, размер которого на 30% больше, чем у прошлой модели. Также на представленных Apple Watch появились сразу несколько новых циферблатов, с ними можно следить за временем в разных городах или пользоваться сразу несколькими фитнес-функциями. Динамик часов стал на 50% громче. Кроме того, устройство оснастили новым чипом S4 — это 64-битный двухъядерный процессор, увеличивающий скорость работы часов до двух раз.
Задняя сторона Apple Watch Series 4 сделана из керамики, корпус доступен в трех цветах: серебристый, золотой и серый космос для алюминиевых часов и серебристый, золотой, черный для стальных. На новых устройствах также можно использовать старые ремешки. Новые часы, как и прежняя модель, смогут работать 18 часов без подзарядки.
В часы встроен акселерометр и гироскоп нового поколения. Теперь, если человек упадет, устройство сможет это определить. После этого оно предложит позвонить в скорую. При отсутствии движений в течение минуты, часы сами отправят геолокацию спасателям.
Кроме того, часы нового поколения теперь могут считывать электрокардиограмму владельца. Это первое устройство, с помощью которого человек самостоятельно может измерить ЭКГ и сохранить данные в разделе «Здоровье».
Продажи часов начнутся 21 сентября, однако дату старта продаж в России во время презентации не назвали. Цены будут начинаться от 399 долларов (примерно 27,5 тыс. рублей). Apple Watch Series 4 Cellular со встроенным модулем сотовой связи — от 499 долларов (около 34,4 тыс. рублей). Цены на предыдущее поколение часов снизятся до 279 долларов (примерно 19 тыс. рублей)
Как сообщали Юга.ру, также на мероприятии были представлены новые iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr.
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