Apple представила новые iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr

Компания Apple представила на презентации в Купертино две новые версии iPhone X в двух разных размерах и более бюджетный iPhone Xr

У iPhone Xs диагональ экрана составляет 5,8 дюйма, у iPhone Xs Max — 6,5 дюймов. Обе модели будут доступны в трех цветах — золото, серебро и серый космос.

В новых гаджетах на передней панели сохранится характерный вырез, который в сети назвали «монобровью». Смартфон получил новый дисплей с поддержкой более динамического HDR и улучшенный звук из стереодинамиков. Система распознания лиц владельцев Face ID сохранилась при улучшенной производительности.

Оба телефона получат новый процессор A12 Bionic, который стал первым мобильным чипом, сделанным по 7-нанометровому техпроцессу. Благодаря нему, приложения на Xs могут работать на 30% быстрее, чем у предшественника. Кроме того, в Xs встроили 4-ядерный графический процессор, который на 50% быстрее работает с теселляцией и многослойным рендерингом.

Максимальный объем памяти устройств составит 512 Гб.

iPhone Xs и iPhone Xs Max обладают улучшенной влагозащитой — их можно топить в любой жидкости, включая соленую воду и пиво, а после просушки вновь использовать.

Xs станет первым, который Apple выпустит с двумя слотами для SIM-карт, но только в Китае. Во всех остальных странах будет доступна версия с виртуальной eSIM, как в Apple Watch, однако в России эта функция не работает.

Более бюджетная модель iPhone Xr получила корпус из алюминия, а не стали, доступны будут шесть цветов: желтый, красный, синий, коралловый, черный и белый. Диагональ экрана — 6,1 дюйма. В отличие от флагманских версий он оснащен жидкокристаллическим дисплеем. В устройстве будет только одна задняя камера, однако такой же процессор A12 Bionic, как и в старших айфонах.