В Дагестане двое сотрудников МВД попали под следствие за попытку скрыть массовую драку

Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело в отношении оперативного дежурного и замначальника полиции ОМВД по Каякентскому району, скрывших массовую драку

По версии следствия, массовая драка с применением травматического оружия произошла в июле в населенном пункте Инчхе. Осведомленный о происшествии замначальника райотдела позвонил оперативному дежурному и распорядился направить на место происшествия следственную группу и дежурный наряд.

Следователь полиции собрал материал о происшествии, к которому приобщил изъятые в ходе осмотра места драки предметы, в том числе гильзу, а материал передал дежурному для регистрации в книге учета сообщений о преступлениях.

«Дежурный отказал следователю в принятии материала. О его неправомерных действиях следователь доложил замначальника отдела. Последний потребовал передать материал проверки ему и сообщил, что разберется с этим вопросом. Однако с целью укрытия указанного сообщения о преступлении от учета не передал вышеуказанный материал начальнику отдела для дачи указаний о регистрации сообщения о преступлении и похитил его», — сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.

В ведомстве отметили, что действия полицейских «существенно нарушили конституционные права и законные интересы пострадавших в ходе происшествия, а также существенно нарушены охраняемые законом интересы государства».

Факт укрытия преступления от учета был выявлен в ходе прокурорской проверки. В отношении полицейских возбуждены дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Республиканскому МВД будет направлено представление об устранении обстоятельств, способствовавших сокрытию драки от учета.