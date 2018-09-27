Ростовчанин погиб, пытаясь самостоятельно потушить пожар у лифта

В результате пожара в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону погиб местный житель

Пожар в многоквартирном доме по ул. Петренко, 16 произошел 25 сентября. Очагом возгорания стала подсобка возле шахты лифта. По словам очевидцев, мужчина сам пытался справиться с огнем, но к моменту приезда пожарных получил многочисленные ожоги.

В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Врачи констатировали у него 95% ожогов тела. 27 сентября ростовчанин скончался, не приходя в сознание. Погибшим оказался 29-летний военнослужащий. У него осталась жена и двое маленьких детей, передает 161.ru.

Причины пожара устанавливаются.