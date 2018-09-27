В Минфине появился департамент по противодействию санкциям

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В Министерстве финансов РФ создан департамент контроля за внешними ограничениями

Департамент будет осуществлять межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России и российских компаний, сообщили в пресс-службе министерства. Планируется, что это позволит централизовать и создать инфраструктуру для оперативного реагирования на любые новые ограничительные меры.

Временно исполняющим обязанности директора департамента назначен Дмитрий Тимофеев, который ранее занимал должность замдиректора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина. Штатная численность подразделения составит 35 человек.

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«Перечень санкционных компаний известен. Эти люди, которые будут там (в новом органе) работать, должны будут быть в постоянном контакте с компаниями, изучать их потребности, предложения и готовить предложения для руководства правительства. Это будет рабочий орган при министерстве, типа департамента, который будет постоянные контакты и связи поддерживать с попавшими в сложную ситуацию предприятиями», — цитирует министра «Интерфакс»

Министерство финансов РФ Санкции
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