Директор «Водоканала» в Черкесске купил себе «Гелендваген» за 20,5 млн рублей за счет компании. И потребовал подарков

АО «Водоканал» в Черкесске через сайт госзакупок приобрело автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG с кристаллами Swarovski в фарах. Как выяснилось —для своего директора

На закупку обратил внимание пользователь твиттера Александр Скворцов. Авто приобреталось в лизинг, и Скворцов напомнил, что в июне компания приобретала в лизинг еще один Mercedes — за 17,9 млн рублей.

«Поставка одного автомобиля MERCEDES-BENZ AMG G63» (лизинг) за ~20,4 (!!!) млн рублей для нужд АО "ВОДОКАНАЛ" - https://t.co/gUgKIYb68z Можете и дальше утверждать, что ЖКХ - убыточно...Ага! Двигатель 585 л.с - это охренеть, конечно. Будут устраивать гонки?! #жкх #ВЭБ #вэблизинг pic.twitter.com/XdSPoMkcnf

Согласно договору, у «Гелендвагена» должна быть панорамная крыша, сиденья повышенной комфортности, фары с кристаллами Swarovski, двигатель 585 л. с., кожаный салон и другие премиум-опции.

Команда «Навальный LIVE» решила позвонить директору черкесского «Водоканала» Хусею Чекунову. В разговоре с ведущей канала, представившейся сотрудницей автосалона, он признался, что приобрел авто для личного пользования, а также потребовал подарков как vip-клиент.