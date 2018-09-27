Директор «Водоканала» в Черкесске купил себе «Гелендваген» за 20,5 млн рублей за счет компании. И потребовал подарков

Карачаево-Черкесия

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АО «Водоканал» в Черкесске через сайт госзакупок приобрело автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG с кристаллами Swarovski в фарах. Как выяснилось —для своего директора 

На закупку обратил внимание пользователь твиттера Александр Скворцов. Авто приобреталось в лизинг, и Скворцов напомнил, что в июне компания приобретала в лизинг еще один Mercedes — за 17,9 млн рублей.

Согласно договору, у «Гелендвагена» должна быть панорамная крыша, сиденья повышенной комфортности, фары с кристаллами Swarovski, двигатель 585 л. с., кожаный салон и другие премиум-опции.

Команда «Навальный LIVE» решила позвонить директору черкесского «Водоканала» Хусею Чекунову. В разговоре с ведущей канала, представившейся сотрудницей автосалона, он признался, что приобрел авто для личного пользования, а также потребовал подарков как vip-клиент.

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