На Кубани местный житель угнал «Газель», испугался, что его найдут, и сжег автомобиль

В Тимашевском районе задержали мужчину, подозреваемого в угоне и поджоге чужого имущества

В полицию обратился местный житель и рассказал о пропаже «Газели». Внутри автомобиля был установлен ресивер и монитор. Через несколько часов полицейские нашли сгоревшую машину на окраине хутора Танцура-Крамаренко.

По подозрению в совершении преступления задержали 28-летнего местного жителя. Он пояснил, что угнал «Газель», чтобы продать, но испугался, что его найдут, и сжег автомобиль. Сумма ущерба составила 230 тыс. рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Его взяли под стражу, сообщает 27 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.