В Ставропольском крае мужчину обвиняют в интимной связи с 15-летней девочкой

В Новоселицком районе Ставропольского края мужчину обвиняют в половой связи с подростком

По данным следствия, 38-летний местный житель подвозил 15-летнюю школьницу вместе с матерью в другой город. После этого у них с подростком возникли дружеские отношения. В мае 2016 года мужчина забрал девочку из школы, выехал в безлюдное место и вступил с ней в интимные отношения.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.