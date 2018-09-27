В Курганинском районе поезд столкнулся с легковушкой
В Курганинском районе 27 сентября произошла авария, в которой погибли два человека
ДТП случилось в 9:20 на нерегулируемом железнодорожном перегоне Лабинская — Курганная. Маневровый тепловоз столкнулся с легковым автомобилем Lada Largus. По предварительным данным, водитель машины не заметил предупредительные сигналы семафора.
В результате аварии погиб водитель и пассажирка автомобиля — жители станицы Константиновской Курганинского района.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Белореченского линейного отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЮФО.
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Сегодня, 27 сентября около 09:08 на Ж/Д переезде (путь в станицу Константиновскую) «Lada Largus» столкнулась с Ж/Д составом! • По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», пересекая переезд, проехал на красный сигнал железнодорожного светофора и врезался в грузовой поезд. - результате аварии погибли 2 человека: водитель и его 69-летняя жена. • Фото от подписчика. #Чп #Дтп #Полиция #Мчс #Краснодар #Ростов #Ставрополь #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Туапсе #Майкоп.
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