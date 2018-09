В Курганинском районе поезд столкнулся с легковушкой

View this post on Instagram

Сегодня, 27 сентября около 09:08 на Ж/Д переезде (путь в станицу Константиновскую) «Lada Largus» столкнулась с Ж/Д составом! • По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», пересекая переезд, проехал на красный сигнал железнодорожного светофора и врезался в грузовой поезд. - результате аварии погибли 2 человека: водитель и его 69-летняя жена. • Фото от подписчика.