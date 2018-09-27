В Курганинском районе поезд столкнулся с легковушкой

В Курганинском районе 27 сентября произошла авария, в которой погибли два человека

ДТП случилось в 9:20 на нерегулируемом железнодорожном перегоне Лабинская — Курганная. Маневровый тепловоз столкнулся с легковым автомобилем Lada Largus. По предварительным данным, водитель машины не заметил предупредительные сигналы семафора.

В результате аварии погиб водитель и пассажирка автомобиля — жители станицы Константиновской Курганинского района.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Белореченского линейного отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЮФО.