Роспотребнадзор предупредил о возможном распространении новых штаммов гриппа

В России в наступающем эпидемиологическом сезоне возможно распространении двух новых штаммов гриппа

Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет к которым у россиян не сформирован», — приводит РИА «Новости» текст сообщения ведомства.

У большинства людей грипп длится около недели, но у некоторых болезнь проходит тяжелее, возможен смертельный исход.

В Краснодарском крае прививочная кампания стартовала 1 сентября.