Роспотребнадзор предупредил о возможном распространении новых штаммов гриппа
В России в наступающем эпидемиологическом сезоне возможно распространении двух новых штаммов гриппа
Об этом сообщил Роспотребнадзор.
«В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет к которым у россиян не сформирован», — приводит РИА «Новости» текст сообщения ведомства.
У большинства людей грипп длится около недели, но у некоторых болезнь проходит тяжелее, возможен смертельный исход.
В Краснодарском крае прививочная кампания стартовала 1 сентября.
Интервью с ее директором Павлом Майоровым
Статьи ПартнерскийУгадай кубанскую знаменитость по покупкам
Тест, который покажет, следите ли вы за жизнью кубанских медиаперсон
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.