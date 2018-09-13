В Адыгее заготовили 83 тыс. доз вакцины со штаммами ожидаемого вируса гриппа

В Адыгею поступила первая партия вакцины «Совигрипп». Всего в республике заготовили 83 тыс. доз вакцины

Более 60 тыс. доз предназначено для взрослых, еще 23 тыс. заготовили для детей.

В минздраве Республики Адыгея 13 сентября сообщили, что состав вакцины согласовали с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. В этом году вакцина содержит штаммы вируса гриппа AH1N1, вируса гриппа AH3N2 и вируса группы B.

«Запланировано вакцинировать от гриппа 190 тыс. взрослых и 50 тыс. детей. Уже привито около 5,5% населения республики. Сделать прививку можно в поликлиниках по месту прописки», — пояснили в минздраве Адыгеи.