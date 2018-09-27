Сбербанк запустил мобильного оператора под брендом «СберМобайл»

В четырех регионах России 26 сентября стали доступны услуги мобильного виртуального оператора под брендом «СберМобайл»

Мобильный оператор начал работать в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. До конца года к ним присоединятся Тульская, Тверская, Брянская, Рязанская, Калужская, Смоленская, Костромская, Воронежская, Белгородская, Липецкая, Курская, Тамбовская и Орловская области.

Абоненты «СберМобайл» смогут самостоятельно настроить тариф индивидуально, выбрав необходимый объем мобильного интернета, безлимитных мобильных приложений и минут разговора. Стоимость минимального пакета услуг на момент запуска составит 200 рублей за 150 минут разговора, 3 ГБ интернета и 50 смс. Абоненты смогут уменьшать стоимость услуг связи до нуля при использовании других банковских и небанковских сервисов системы Сбербанка и оплаты услуг связи бонусами программы «Спасибо».

Пользователи мобильного оператора смогут накапливать бонусы по ставке до 30% при пополнении баланса через мобильное приложение «СберМобайл». Приложение доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay, сообщили в пресс-службе банка.

Получить сим-карту и подключиться к сотовому оператору можно в любом отделении Сбербанка в соответствующих регионах. Также можно заказать сим-карту на сайте.

«Создание мобильного оператора является важным этапом построения экосистемы Сбербанка. Общение и возможность иметь качественную связь и доступ в интернет — важная потребность клиентов. Мы постараемся создать для них привлекательный по качеству, клиентскому опыту и стоимости сервис в партнерстве и сотрудничестве с нашими телекоммуникационными партнерами», — сказал первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Стабильность связи обеспечат за счет сети Tele2, а также технологии бесшовной среды общения.

Генеральный директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян рассказал, что «СберМобайл» — комплексный продукт, который можно купить в любом отделении. Специалисты протестировали несколько бизнес-моделей и остановились на тарифном конструкторе с набором опций безлимитного доступа к мессенджерам, музыке, видео, социальным сетям.

Гендиректор Tele2 Сергей Эмдин пояснил, что Сбербанк теперь может объединить финансовые и телеком-услуги, делать кросс-предложения и связывать их со своими программами лояльности и онлайн-сервисами.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в марте 2017 года стартовал пилотный проект мобильного виртуального оператора под названием «Поговорим». В феврале тестовый тариф запустили в Москве. За первую неделю работы он набрал более 10 тыс. абонентов.