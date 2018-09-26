В Севастополе парень разозлился на пьяную мать и до смерти избил ее

В Севастополе мужчину обвиняют в убийстве матери 21 сентября

По данным следствия, 24-летний местный житель возвращался из гостей домой вместе с матерью, которая была сильно пьяна и не могла идти самостоятельно. Молодого человека это разозлило и он ударил женщину кулаком по лицу, а когда она упала, еще несколько раз ногой по телу.

После этого парень решил, что от холодного душа мать отрезвеет и сможет самостоятельно дойти до дома. Они вернулись назад к знакомому. В ванной комнате молодой человек начал обливать женщину холодной водой, однако она не приходила в себя, а вскоре перестала подавать признаки жизни. Мужчина проверил пульс матери и понял, что она умерла.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Севастополю.