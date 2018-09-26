«ЕвроХим» открыл клиентский центр в Калининском районе

Партнерский Краснодарский край

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В станице Старовеличковской Калининского района 25 сентября состоялось открытие нового клиентского центра компании «ЕвроХим»

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В центре будут обслуживать и консультировать клиентов всех категорий, продавать удобрения и препараты. В нем представлен полный ассортимент продукции «ЕвроХим» и партнеров компании. Продукцию продают как в розницу, так и оптом. Возможен наличный расчет, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в станице Старовеличковской много мелких фермеров, выращивающих картофель и овощи, есть зона садов, развиты подсобные хозяйства. Ранее цивилизованной формы продаж агрохимии для таких клиентов не было. На основе результатов анализа продаж за несколько лет, около 50% клиентов дистрибуторского центра «ЕвроХим» являются мелкорозничными покупателями. Они обращаются одномоментно в разгар сезона для быстрого приобретения продукции.

Каждый клиент сможет получить консультацию о продукции и ее применению. В компании пояснили, что специалисты центра подберут или разработают индивидуально систему питания под конкретную культуру.

На открытие пригласили директоров подразделений «ЕвроХима» из различных регионов страны, специалистов из Германии и Венгрии, партнеров компании, клиентов и представителей власти. Для гостей подготовили деловую программу и представили продукцию, а также провели экскурсию по всей территории дистрибуторского комплекса, на базе которого открыли центр. Гостям показали новую инновационную установку по производству карбамида.

ЕвроХим Калининский район Сельское хозяйство
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