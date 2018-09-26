«ЕвроХим» открыл клиентский центр в Калининском районе

В станице Старовеличковской Калининского района 25 сентября состоялось открытие нового клиентского центра компании «ЕвроХим»

В центре будут обслуживать и консультировать клиентов всех категорий, продавать удобрения и препараты. В нем представлен полный ассортимент продукции «ЕвроХим» и партнеров компании. Продукцию продают как в розницу, так и оптом. Возможен наличный расчет, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в станице Старовеличковской много мелких фермеров, выращивающих картофель и овощи, есть зона садов, развиты подсобные хозяйства. Ранее цивилизованной формы продаж агрохимии для таких клиентов не было. На основе результатов анализа продаж за несколько лет, около 50% клиентов дистрибуторского центра «ЕвроХим» являются мелкорозничными покупателями. Они обращаются одномоментно в разгар сезона для быстрого приобретения продукции.