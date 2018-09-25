Краснодарский врач примет участие в гонке «Формулы-1» в Сочи

Врач скорой помощи из Краснодара проедет с пилотами на гонке «Формулы-1» в Сочи

«Доктор будет ехать в машине, двигающейся по трассе вслед за гонщиками со скоростью, достигающей 260 км/ч. Мы долго подбирали человека на это место: он должен быть профессиональным медицинским работником, его не должно укачивать на поворотах, и он должен прекрасно говорить на английском языке. Это обычный доктор — заведующий одной из подстанций скорой помощи в Краснодаре», — сообщил ТАСС главный специалист министерства здравоохранения Краснодарского края по скорой медицинской помощи, главный врач российского этапа «Формулы-1» Николай Босак.

Во время соревнований пилотам может потребоваться экстренная помощь. Поэтому по правилам «Формулы-1» один из врачей должен ехать по трассе за гонщиками. При выборе врачей, которые будут работать на соревнованиях, учитывают этот фактор и отдают предпочтение сотрудникам скорой помощи и реаниматологам, добавил Босак.