Гран-при России «Формулы-1» в Сочи. Превью этапа имени Mercedes-Benz и Даниила Квята

В предстоящий уикенд, с 28 по 30 сентября, в Сочи состоится пятый в истории Гран‑при России «Формулы-1» имени Mercedes-Benz. Редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко рассказывает, чего можно ждать, на что обратить внимание и как добраться на одно из важнейших спортивных мероприятий года.

Многие могут сразу со мной не согласиться, начиная с нумерации. Некоторые источники склоняются к мнению, что это уже седьмой этап, потому что в 1913 и 1914 году в России (Санкт-Петербург) уже проходили этапы «Формулы». Однако эту версию можно смело опровергнуть: чемпионат «Формулы-1» впервые прошел в 1950 году, а все, что было до этого, носило статус Гран-при. Для красоты легенды можно даже предположить, что в 60-70-х годах прошлого века у нас была своя, советская «Формула-1». Она, может, и была, но к современности эта история не имеет никакого отношения.

Mercedes-Benz начинает и выигрывает Что касается «Гран-при имени Mercedes-Benz», то тут можно констатировать лишь факты. Мало того что автомобили немецкой марки в России начиная с 90-х годов прошлого века получили статус «народных», так и на наших этапах «Формулы» им не было равных. Все четыре этапа до этого выигрывали именно пилоты заводской команды «Мерседес»: дважды это удалось Льюису Хэмилтону и по разу победу праздновали Нико Росберг и Валттери Боттас. Более того, те два этапа, которые состоялись в начале века, тоже выиграли гонщики команды Benz. Причем в 1913 году победу одержал наш соотечественник Георгий Суворин. Он быстрее всех промчался по трассе длиной в 212,8 км, проходившей между Красным Селом и Александрово. Но, как мы упоминали выше, вряд ли это можно считать победой именно в «Формуле-1». Что же нас ждет в нынешнем сезоне? С высокой долей вероятности, он станет очередным бенефисом Mercedes-Benz. Если в начале чемпионата Ferrari попыталась навязать борьбу серебряным болидам, то к сочинскому этапу эта борьба практически сошла на нет.

Хэмилтон набрал свой боевой (уже даже можно сказать — чемпионский) темп, а Боттас готов помочь своему напарнику не упустить очередной титул. Конфигурация «Сочи Автодрома» подходит болидам «Мерседес» в плане прижимной силы, а длинная прямая позволяет уходить от преследователей за счет более мощного силового агрегата. Особенности трассы И все же это автоспорт, произойти в котором может всякое. На конечный результат влияет много факторов, и один из них — конфигурация автодрома. Особенно это касается связки второго и третьего поворотов (иногда отмечаются как один поворот), где пелотон всей своей массой обязан втиснуться в узкие ворота перед затяжным четвертым поворотом у трибуны Даниила Квята. Проходят его, как говорится, в положении «газ в пол». К концу дуги вереница болидов растягивается, но жесткие торможения перед пятым и шестым поворотами также могут нести сюрпризы для пилотов.

Далее следуют медленные 7-й, 8-й и 9-й, 10-й и 11-й повороты, после которых разгон и достаточно быстрые 12-й и 13-й повороты с жестким торможением перед 14-м. Здесь медленный отрезок, который называют МЧС, — это четыре поворота, огибающие станцию спасателей. Тут же, при выходе из 17-го виража, находится въезд на пит-лейн. Поворот с номером 18 проходится медленно, а вот войти в последний, 19-й поворот нужно максимально широко, так как здесь очень важна скорость на апексе. Чем выше скорость выхода на финишную прямую, тем больше шансов и времени на обгон соперника на этой самой прямой. Ну или шанс оторваться от преследователя. Положение в чемпионате На данный момент лидирует действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. С высокой вероятностью, 33-летний британский пилот к своим четырем титулам прибавит и пятый, сравнявшись по количеству чемпионских сезонов с великим Фанхио.

Отрыв Себастьяна Феттеля от Льюиса составляет перед сочинским этапом впечатляющие 40 очков. Это не пропасть, но уже близко к недосягаемой величине, когда Хэму будет достаточно просто ровно провести несколько гонок, даже без побед. «Все уже, на самом деле, решено. Хэмилтон — чемпион мира», — заявил бывший босс «Формулы-1» Берни Экклстоун после гонки в Монце. На кого стоит обратить внимание Конечно же, на нашего Сергея Сироткина из Williams. Да, шансов здесь что-то показать у британского коллектива крайне мало, уж очень нестабильным получился болид в этом сезоне. Но опять же, случиться может всякое. У российских зрителей есть шанс увидеть Фернандо Алонсо в деле. Испанский чемпион покидает «Формулу-1», с высокой долей вероятности — навсегда. Дэн Риккардо покидает Red Bull Racing, а Карлос Сайнс — Renault. Кими Райкконен также уходит из Ferrari в стан Alfa Romeo Sauber. Ну и Шарль Леклер.

Молодой монегаск уже в следующем сезоне начнет свои выступления в Ferrari. Именно с Шарлем команда связывает свои будущие успехи, так что у зрителей есть шанс увидеть рождение легенды. Не будем сбрасывать со счетов и молодого Мика Шумахера, который, если и окажется в F-1, то наверняка — в Ferrari. Но пока говорить об этом рано, даже несмотря на последние успехи Мика и его стремление к чемпионству в третьей «Формуле» (младший Шумахер выиграл несколько последних этапов, что позволило ему выйти в лидеры серии).

Что с карьерой Даниила Квята Предстоящий уикенд, учитывая вышеупомянутые обстоятельства, может стать еще и этапом имени Даниила Квята. Да, его нет в пелотоне, но именно в Сочи он может де-юре вернуться за руль боевого болида, подписав контракт на 2019 год. Слухи в «Формуле-1» имеют свойство сбываться. Тем более для появления Квята в его родной команде Toro Rosso есть некоторые предпосылки. Во-первых, команда, скорее всего, теряет обоих пилотов нынешнего состава: Хартли не выдерживает конкуренции и критики на трассе, а Гасли получил повышение, став напарником Макса Ферстаппена в Red Bull Racing. Занять два места сильными пилотами сейчас проблематично. Нет, на рынке их достаточно, но многие из них связаны контрактами, обязательствами и иными «хомутами». Разорвать их не под силу даже Хельмуту Марко, человеку, отвечающему за величие и позор участников гоночной программы «Ред Булла». Во-вторых, на базу Ferrari, поговаривают, наведывался Стоффель Вандорн, который может заменить Квята на его нынешнем посту пилота по развитию. И в-третьих, уж очень символично было бы восстать из пепла словно Феникс на той трассе, которая его карьеру, по сути, похоронила. Поклонники Даниила и «Формулы» наверняка никогда не забудут «русскую торпеду». В любом случае, ждем Квята на трассе в следующем году. Ну, а напарником Даниила, скорее всего, станет Паскаль Верляйн.

Другие мероприятия гоночного уикенда Что касается организации Гран-при России в Сочи, то предстоящий этап обещает быть не просто пятым по счету фестивалем «Королевы автоспорта», но и самым интересным в плане околоформульной жизни. Гостей гоночного уикенда ждут вдобавок четыре гонки младших серий: GP3 и «Формулы-2».

Моя цель — не просто попасть в «Формулу-1», а бороться за титул Артем Маркелов, российский пилот «Формулы-2»

В обеих на высоком уровне выступают российские пилоты. Артем Маркелов, которого тоже заждались в старшей «Формуле», имеет большие шансы на победу в сочинском этапе «Формулы-2», а Никита Мазепин наверняка зайдет на подиум серии GP3, где он занимает второе место в общем зачете. Кстати, в сессиях свободных заездов Маркелов сядет за руль болида Renault. Это будет его дебют за рулем болида F-1 современной конфигурации в рамках этапа чемпионата мира.

Читайте также: Главные события Сочи в сентябре

Каждый вечер уикенда гостей также ждут звезды сцены: 28 сентября в ДС «Большой» выступит группировка «Ленинград», 29 числа гостей в 19:00 ждет на своем концерте группа «Би-2», перед которой сыграет сет DJ Groove, а 30 сентября завершит уикенд Гран-при России «Формулы-1» Баста, перед которым отыграет бельгийский DJ Whicked Hayo. Помимо вышеперечисленных «специй» российской части пирога F-1, зрителей ждут практически не прекращающаяся развлекательная программа и автомобильный музей в здании главной трибуны «Сочи Автодрома».

Читайте также: Как добраться на автомобиле из Краснодара в Сочи быстрее всего