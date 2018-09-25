Власти Турции предложили провести часть соревнований зимней Олимпиады-2026 в Сочи

Турецкий губернатор предложил провести часть Олимпиады-2026 в Сочи, если Эрзурум выиграет право на проведение Игр

Губернатор Эрзурума Сейфеттин Азизоглу 20 сентября обсуждал эту инициативу на встрече с послом России в Турции Алексеем Ероховым. Чиновник хочет использовать инфраструктуру Сочи для проведения соревнований по бобслею, санному спорту и скелетону, сообщает издание Inside the Games.



«Мы усердно работаем над тем, чтобы получить право принимать Олимпиаду-2026. Мы думаем о том, чтобы разделить ее с Сочи, потому что там есть необходимые объекты, которых нет в Эрзуруме. Так как строить их дорого, мы могли бы провести часть соревнований в Сочи», — сказал Азизоглу турецкой газете Hürriyet.

Горнолыжный курорт Эрзурума принимал зимнюю Универсиаду в 2011 году и Зимний европейский юношеский олимпийский фестиваль в 2017 году, но в программу соревнований не входили санный спорт, скелетон и бобслей. Для подачи заявки на проведение Олимпиады власти Турции должны найти санно-бобслейную трассу, на которой можно будет провести соревнования. Сочи географически находится ближе всего к Эрзуруму.

В Сочи к Олимпиаде-2014 построили санно-бобслейную трассу «Санки». В 2017 году на ней должен был пройти чемпионат мира по бобслею и скелетону, но из-за допингового скандала курорт лишился права принимать соревнования.

«Трасса "Санки" соответствует самым высоким техническим требованиям. Она способна принять еще один олимпийский турнир, я уверен на 100%. Мы заинтересованы в том, чтобы на нашей трассе проходило как можно больше турниров самого высокого уровня. Поэтому, если так сложится, то Сочи с удовольствием проведет у себя олимпийские состязания по бобслею, скелетону и санному спорту», — сказал заместитель директора сочинского центра подготовки сборных команд России «Санки» Валентин Гетманов в интервью ТАСС.

На проведение зимней Олимпиады 2026 года претендуют четыре страны: Турция, Швеция, Канада и Италия. Стокгольм, в котором также нет санно-бобслейного комплекса, предлагает проводить соревнования на существующей трассе в латвийской Сигулде. Окончательный список претендентов на проведение зимних Игр 2026 года представят в октябре. Город, где пройдет Олимпиада, назовут в сентябре 2019 года.