В Краснодаре после столкновения двух автомобилей пострадал пенсионер

В Краснодаре на перекрестке улиц Калинина и Герцена 25 сентября произошла авария с участием двух автомобилей

ДТП случилось в 6:06. По предварительным данным, 65-летний водитель машины ВАЗ-2107 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Hyundai Getz и врезался в него.

В результате аварии водителя отечественной машины доставили в больницу. Находившаяся за рулем иномарки 60-летняя женщина не пострадала, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.