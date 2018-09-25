В Краснодаре после столкновения двух автомобилей пострадал пенсионер

Краснодарский край

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В Краснодаре на перекрестке улиц Калинина и Герцена 25 сентября произошла авария с участием двух автомобилей

ДТП случилось в 6:06. По предварительным данным, 65-летний водитель машины ВАЗ-2107 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Hyundai Getz и врезался в него.

В результате аварии водителя отечественной машины доставили в больницу. Находившаяся за рулем иномарки 60-летняя женщина не пострадала, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

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