В Ростове женщину с двойным гражданством осудили за контрабанду старинных монет

В Ростове-на-Дону женщину приговорили к условному лишению свободы за контрабанду монет

Суд установил, что в июле 2017 года 46-летняя россиянка, также имеющая гражданство Израиля, попыталась в своей дамской сумке провезти через границу Таможенного союза четыре монеты. Три из них были изготовлены в Российской империи в 1898 и 1899 годах. Еще одна — 1904 года, из Великобритании.

Согласно заключению эксперта, монеты относятся к категории культурных ценностей и для их вывоза нужны требуются разрешительные документы. Стоимость монет превышает 110 тыс. рублей.

Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере). Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.