В Ингушетии в ДТП пострадали четыре человека
В Малгобеке 25 сентября столкнулись две легковушки
По предварительным данным, столкнулись автомобили ВАЗ и «Волга». Оба водителя и двое пассажиров получили серьезные травмы. Пострадавших доставили в больницу.
Установлено, что во время аварии водители были трезвыми. Местного жителя, который находился за рулем ВАЗ, девять раз привлекали к ответственности за нарушении ПДД.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Республике Ингушетия.
Как писали Юга.ру, 14 сентября в Сунженском районе столкнулись две легковушки, в результате погибли пятеро взрослых и один годовалый ребенок.
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