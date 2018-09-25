В Ингушетии в ДТП пострадали четыре человека

Ингушетия

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В Малгобеке 25 сентября столкнулись две легковушки

По предварительным данным, столкнулись автомобили ВАЗ и «Волга». Оба водителя и двое пассажиров получили серьезные травмы. Пострадавших доставили в больницу.

Установлено, что во время аварии водители были трезвыми. Местного жителя, который находился за рулем ВАЗ, девять раз привлекали к ответственности за нарушении ПДД. 

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Республике Ингушетия. 

Как писали Юга.ру, 14 сентября в Сунженском районе столкнулись две легковушки, в результате погибли пятеро взрослых и один годовалый ребенок. 

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