В Ингушетии в ДТП пострадали четыре человека

В Малгобеке 25 сентября столкнулись две легковушки

По предварительным данным, столкнулись автомобили ВАЗ и «Волга». Оба водителя и двое пассажиров получили серьезные травмы. Пострадавших доставили в больницу.

Установлено, что во время аварии водители были трезвыми. Местного жителя, который находился за рулем ВАЗ, девять раз привлекали к ответственности за нарушении ПДД.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Республике Ингушетия.