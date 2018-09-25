В Краснодаре в Вишняковском сквере умер мальчик

Краснодарский край

Распечатать

В Вишняковском сквере Краснодара 24 сентября нашли тело ребенка

Очевидцы происшествия позвонили в скорую помощь и сообщили, что в сквере мальчику стало плохо. Приехавшие медики начали оказывать школьнику помощь, но спасти его не удалось.

По предварительным данным, ребенок дышал газом из баллончика для заправки горелки, после чего ему стало плохо.

Устанавливаются обстоятельства случившегося, проводится проверка, сообщила порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Дети Краснодар смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Экс-глава Кабардино-Балкарии назначен замглавы Совбеза РФ
Надежда Цапок вышла из колонии раньше срока и вернулась в Кущевскую
В Краснодаре после открытия части Тургенева 27 сентября изменят маршрут шести автобусов
Брата экс-главы Дагестана задержали за участие в преступном сообществе главы медсоцэкспертизы
Кадыров и Евкуров прокомментировали соглашение о границе между Чечней и Ингушетией
«Черноморец» уступил «Спартаку» и вылетел из Кубка России

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале