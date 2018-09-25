В Краснодаре в Вишняковском сквере умер мальчик

В Вишняковском сквере Краснодара 24 сентября нашли тело ребенка

Очевидцы происшествия позвонили в скорую помощь и сообщили, что в сквере мальчику стало плохо. Приехавшие медики начали оказывать школьнику помощь, но спасти его не удалось.

По предварительным данным, ребенок дышал газом из баллончика для заправки горелки, после чего ему стало плохо.

Устанавливаются обстоятельства случившегося, проводится проверка, сообщила порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.