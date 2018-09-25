В Ставропольском крае мужчина пытался застрелить любовника своей жены

В Нефтекумском городском округе Ставропольского края мужчину подозревают в покушении на убийство 19 сентября

По данным следствия, ночью на трассе в селе Озек-Суате 33-летний местный житель из ревности выстрелил из двуствольного ружья в голову 31-летнему любовнику своей жены, который сидел в автомобиле. Во время выстрела мужчина успел закрыться рукой. В результате его доставили в больницу с ранением руки и переломами костей.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетей и назначили судебные экспертизы. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Расследование дела продолжается.