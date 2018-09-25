В Северной Осетии погиб борец, врезавшись на автомобиле в дерево из-за косули

Северная Осетия

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В Северной Осетии в ДТП погиб 23-летний борец вольного стиля Мурат Гоконаев

Несчастный случай произошел в ночь с 23 на 24 сентября. Гоконаев ехал на автомобиле Lada Granta по трассе. В это время на дорогу выскочила косуля. Он пытался уйти от столкновения с животным и врезался в дерево, сообщает «Регион online» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Республике Северная Осетия — Алания.

В результате борец скончался на месте. По факту ДТП проводят проверку.

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