Выезд по Тургеневскому мосту из Краснодара приостановят в ночь на 25 сентября

Краснодарский край

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В ночь на 25 сентября будет приостановлен выезд из Краснодара через Тургеневский мост с улицы Кубанской Набережной

Запрет будет действовать с 23:00 24 сентября до 5:00 25 сентября.

«Временное ограничение для движения вызвано необходимостью уложить новый асфальт на участке улицы Тургенева при подъеме на мост», — пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного движения Владимир Архипов.

Чтобы выехать из города, водителям придется воспользоваться Яблоновским мостом или трассой М4 «Дон» вдоль шлюзов Краснодарского водохранилища.

При этом движение автомобилей через мост на въезд в город сохраняется с правым поворотом на улицу Буденного, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Краснодар Ремонт дорог Транспорт

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