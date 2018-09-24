Кубань вошла в топ-5 регионов РФ, где работает больше всего выпускников бизнес-школы «Сколково»

Краснодарский край попал в топ-5 из 52 регионов России по присутствию студентов и выпускников Московской школы управления «Сколково» в 2018 году

«Это другой формат жизни, когда опираются не на ренту, а на собственные силы. И это там чувствуется», — сказал он.

Краснодар находится в фокусе региональной стратегии «Сколково», отметил ректор. По словам Атнашева, Южный федеральный округ интересен для «Сколково» в силу особого предпринимательского духа, присущего региону.

Ректор Московской школы управления «Сколково» Марат Атнашев рассказал журналистам, что сегодня на Кубани живут и работают 13 выпускников и студентов бизнес-школы.

В 2018 году впервые будут разыграны два гранта — 100% стоимости обучения на «Сколково МВА». От Краснодара поступило 16 заявок.

В конце октября выездная сессия бизнес-школы «Сколково» пройдет в Сочи.

Московская школа управления «Сколково» — крупнейшая частная бизнес-школа России и СНГ, основанная в 2006 году по инициативе делового сообщества. Линейка образовательных программ включает курсы для бизнеса на всех стадиях его развития — от стартапа до крупной корпорации, выходящей на международные рынки. Все программы построены по принципу «обучение через действие» и включают в себя теоретические блоки, практические задания, проектную работу и международные модули.

Выпускниками «Сколково» стали более 2 тыс. специалистов, получивших дипломы МВА (Master of Business Administration, «мастер делового администрирования») международного образца.